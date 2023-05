Magdeburg - Das Auto bleibt trotz Energiekrise und Inflation einer Umfrage zufolge beliebtestes Verkehrsmittel für die große Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt. Demnach gaben 81 Prozent der Befragten an, dass das Auto in Zukunft ihre Anforderungen an Mobilität am besten erfüllen werde - Autos mit alternativen Antrieben eingeschlossen. Das ist der höchste Wert im bundesweiten Vergleich (Bundesschnitt: 75 Prozent), wie das Umfrageinstitut Yougov in einer am Dienstag veröffentlichten, repräsentativen Befragung von 4042 Bürgern ermittelt hat. Auftraggeber war die HUK Coburg.

43 Prozent der Befragten gaben an, dass sie vor dem Hintergrund der aktuellen Lage auf den Energiemärkten ihr Mobilitätsverhalten nicht geändert haben. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) hingegen fahren aufgrund der Energiekrise - wenn möglich - weniger mit dem Auto.

Zudem gab mehr als die Hälfte der Befragten in Sachsen-Anhalt (60 Prozent) an, dass sie durch das Deutschlandticket keine Veränderungen in ihrem Verkehrsverhalten erwarten. Nur 12 Prozent sagten, dass sie nach Einführung des Tickets weniger Auto fahren wollten. 15 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt hingegen wollen im Alltag vermehrt Bus und Bahn fahren.