Klingenthal - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Vogtland in fast zwei Metern Höhe gegen eine Hauswand gekracht und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Mann am Freitagabend in einer Kurve in Klingenthal von der Straße ab. Dabei überfuhr sein Auto einen Baumstumpf, hob ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen das Haus. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war er betrunken - ein Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille. Den Schaden bezifferte die Polizei nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro.