Lüderitz - Bei einem Zusammenstoß von drei Autos bei Lüderitz (Landkreis Stendal) sind sechs Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Das Auto eines 57-Jährigen geriet am Mittwochabend aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß in der Folge mit zwei Autos zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach mussten zwei Insassen aus den beteiligten Wagen befreit werden. Unter den Schwerverletzten war auch ein sieben Jahre altes Kind. Der 57-Jährige Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Alle Autos hatten einen Totalschaden. Die B189 war etwa vier Stunden gesperrt, hieß es.