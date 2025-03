Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in der Grafschaft Bentheim endet für zwei Menschen tödlich. Der Fahrer des zweiten Autos wird nur leicht verletzt.

Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Menschen tödlich verletzt

In der Grafschaft Bentheim stoßen zwei Autos frontal zusammen - zwei Menschen werden dabei tödlich verletzt. (Symbolfoto)

Schüttorf - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Grafschaft Bentheim sind zwei Menschen tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Nordhorn war ein aus Schüttorf stammender 45 Jahre alter Mann aus zunächst nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Der 45-Jährige wurde tödlich verletzt.

In dem aus den Niederlanden kommenden anderen Wagen wurde der Polizei zufolge die 55 Jahre alte Beifahrerin zunächst aus dem Wagen geborgen. Sie starb jedoch kurze Zeit später. Der Fahrer des niederländischen Wagens wurde leicht verletzt. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.