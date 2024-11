Ein Mann kommt bei Radeburg in einer Kurve aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Sein Auto und das einer 40-Jährigen stoßen zusammen.

Radeburg - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall bei Radeburg (Landkreis Meißen) schwer verletzt worden. Am Montagnachmittag war ein 80 Jahre alter Fahrer in Richtung Dresden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er sei aus bisher unbekannten Gründen kurz hinter Volkersdorf in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sein Pkw mit dem einer 40-Jahre alten Fahrerin zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.