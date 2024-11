Ein 71-Jähriger gerät mit seinem Auto in Perleberg in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Er wird schwer verletzt. Was ist bekannt?

Ein 71-Jähriger gerät in Perleberg in den Gegenverkehr und stößt mit mehreren Fahrzeugen zusammen. (Symbolbild)

Perleberg - Ein 71-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B5 in Perleberg (Landkreis Prignitz) in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Autos und einem Lkw zusammengestoßen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Mann am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Daraufhin touchierte er zunächst ein Auto und einen Lkw. Dann prallte das Auto frontal mit einem weiteren zusammen. Die 53-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Bis auf ein Auto waren alle nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird bislang auf rund 55.000 Euro geschätzt.