Erfurt - In der Innenstadt von Erfurt ist am Samstag ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Der 32 Jahre alte Pkw-Fahrer und seine Begleiterin hätten das Auto noch abstellen und aussteigen können, bevor es vollständig abgebrannt sei, teilte die Polizei mit. Der Fahrer hatte zuvor Qualm aus einem Radkasten bemerkt, aus dem bald Flammen schlugen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der auch die Bitumendecke der Straße und die Kennzeichentafel eines in der Nähe geparkten Autos zum Schmelzen brachte. Außerdem seien wegen der Hitze mehrere Fenster eines Mehrfamilienhauses geplatzt.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Auto als Brandursache aus. Fahrer und Begleiterin blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.