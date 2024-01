Weißwasser/Boxberg - Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos zwischen Weißwasser und Boxberg (Landkreis Görlitz) zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor eine 35-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto und geriet in die Gegenspur. Dort stieß der Wagen dann mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Die 35-Jährige sowie drei weitere Menschen im Alter von 53, 57 und 61 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Eine 76-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser.

Warum die Autofahrerin die Kontrolle verlor, war zunächst unklar. Die beteiligten Autos wurden den Angaben zufolge geborgen und die Fahrbahn gereinigt. Die B156 wurde wegen des Unfalls für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt.