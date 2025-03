Bad Düben - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 183 in Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Samstagnachmittag in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Sein Fahrzeug geriet daraufhin in Brand.

Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ über den Vorfall berichtet. Die Bundesstraße wurde wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.