Bad Bibra - Bei einem Autounfall im Burgenlandkreis ist ein 39-Jähriger gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er als Beifahrer in einem Auto gesessen, das am Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei, teilte die Polizei mit. Der Mann starb trotz der Reanimationsversuche des Notarztes noch am Unfallort im Bad Bibraer Ortsteil Altenroda. Der 36 Jahre alte Fahrer des Autos kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.