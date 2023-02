Haren - Ein Auto ist im Emsland während der Fahrt in Brand geraten, der Fahrer konnte sich retten. Das Fahrzeug fing am Samstag bei Haren aus ungeklärter Ursache an zu qualmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 42 Jahre alte Fahrer stellte das Auto auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 408 ab und entdeckte Flammen im Motorraum. Er alarmierte die Rettungskräfte, die Feuerwehr löschte den Brand. Dennoch wurde das Auto nach Auskunft der Polizei komplett zerstört. Auch die Fahrbahn wurde laut Polizei aufgrund der starken Hitze beschädigt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.