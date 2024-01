Ilmenau - Ein Mann ist bei Ilmenau (Ilm-Kreis) in der Nacht mit seinem Auto von der Straße abgekommen und etwa zehn Meter einen Abhang hinunter gefahren. Der 21-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wagen am Ausgang des Ortsteiles Möhrenbach am Samstagmorgen in einer leichten Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links abgekommen, auf schneebedecktem Boden in die Tiefe geschlittert und in einem Bach stehen geblieben. Das Auto war ein Totalschaden.