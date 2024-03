Auto fährt Pedelec an: 70-Jähriger schwer verletzt

Erlau - Ein 70 Jahre alter Pedelecfahrer ist auf einer Kreisstraße im mittelsächsischen Erlau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, versuchte ein 83-Jähriger am Freitagnachmittag den Pedelecfahrer mit seinem Auto zu überholen. Dabei habe der rechte Außenspiegel den Lenker des Pedelecs berührt, wodurch der 70-Jährige stürzte. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.