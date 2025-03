An einer Kreuzung in Suhl kracht ein Auto an einer Kreuzung gegen eine Ampelanlage. Der Schaden ist beträchtlich.

Suhl - Eine Autofahrerin hat in Suhl eine Ampelanlage auf einer Verkehrsinsel angefahren. Die Ampel fiel dadurch zwischenzeitlich aus und musste wieder instand gesetzt werden, wie die Polizei mitteilte. Die 55-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Frau am Freitagmorgen von Zella-Mehlis und wollte in Richtung Suhl-Friedberg, als sie an einer Kreuzung aus bisher nicht geklärter Ursache mit dem Auto auf eine Mittelinsel geriet und gegen die Ampelanlage stieß. An der entstand demnach ein Schaden von etwa 25.000 Euro, am Auto von 20.000 Euro.