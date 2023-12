Auto fährt in Meerane in eine Hecke: Fahrer schwer verletzt

Meerane - Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmittag in Meerane (Landkreis Zwickau) mit seinem Wagen und einem Anhänger in eine Hecke gefahren. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Ein Kran musste das Auto aus der Hecke bergen. Die Beamten schätzen den Schaden auf 18.000 Euro.