Dresden - Ein Auto ist in Dresden in eine Gruppe Jugendlicher gefahren und hat dabei vier Personen verletzt. Ein Junge und ein Mädchen (beide 15) erlitten dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alle vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war die Gruppe am Mittwochabend im Dresdner Süden unterwegs. Einige der Jugendlichen hätten plötzlich die Straßenseite wechseln wollen, so die Polizei. Ein herannahender 54-jähriger Autofahrer habe nicht rechtzeitig bremsen können.