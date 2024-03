Auto fährt in Dresden Seniorin an: Tot

Dresden - Ein Auto hat in Dresden eine 93-jährige Frau angefahren und tödlich verletzt. Die Seniorin ist im Krankenhaus gestorben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 54-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag im Stadtteil Leuben links abgebogen, wo die Seniorin mit einem Rollator eine Straße überqueren wollte. Der genaue Unfallhergang muss allerdings erst noch ermittelt werden.