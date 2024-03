Auto fährt in Berlin Mutter mit Kind an

Berlin - Bei einem schweren Unfall in Berlin-Mitte sind vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat ein Auto am Samstagvormittag an einer Baustelle auf der Leipziger Straße nahe dem Leipziger Platz eine Frau mit Kinderwagen angefahren. Mutter und Kind mussten den Angaben zufolge wiederbelebt werden. Sie seien auf dem Weg ins Krankenhaus weiter reanimiert worden, hieß es. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Zu deren aktuellen Gesundheitszustand konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Auch der Fahrer des Autos sei schwer verletzt worden. Infolge dieses Unfalls sei ein weiterer Wagen gegen ein anderes Auto geprallt. Auch dessen Fahrer sei schwer verletzt worden.