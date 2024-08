Die Urlaubsfahrt von mehreren Menschen endete am Sonntag im Krankenhaus. Weil ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn kam, wurden acht Menschen verletzt, darunter mehrere Kinder.

Häschendorf - Wegen eines frontalen Zusammenstoßes von einem Auto mit einem Wohnmobil sind auf der B105 im Landkreis Rostock acht Menschen verletzt worden. Darunter seien auch vier Kinder, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge war am späten Nachmittag der 46 Jahre alte Autofahrer auf der B105 bei Häschendorf auf gerader Strecke nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er frontal gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil einer fünfköpfigen Familie aus Berlin. Durch den Zusammenstoß wurde eine 47 Jahre alte Frau schwer verletzt. In dem Urlaubsfahrzeug saßen zudem ein 52 Jahre alter Mann und Kinder im Alter von 7, 13 und 15 Jahren. Sie wurden leicht verletzt.

Auch der Unfallfahrer und zwei 5 und 8 Jahre alte Kinder in seinem Auto kamen ebenfalls leicht verletzt davon. Die Rettungskräfte waren mit fünf Krankenwagen, einem Notarzt, einem Rettungshubschrauber sowie einem Gerätewagen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die B105 blieb für vier Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.