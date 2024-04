Osterholz-Scharmbeck - Ein 61 Jahre alter Rollerfahrer ist in einen Graben geschleudert worden und gestorben, nachdem ihm ein Auto aufgefahren ist. Der Rollerfahrer war am Montag auf einer Landstraße im Landkreis Osterholz in Richtung Bremen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der 42 Jahre alte Autofahrer soll den Rollerfahrer laut Polizei vor dem Zusammenprall gegen 4.45 Uhr übersehen haben. Der Autofahrer sei danach geflüchtet.

Die Polizei fahndete nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher und nahm ihn später vorläufig fest. Bei der Festnahme soll der Autofahrer von Drogen und Alkohol beeinflusst gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an: Ein Gutachter soll den Hergang des Unfalls rekonstruieren; die Staatsanwaltschaft Verden hat eine Obduktion des Toten veranlasst.

Mit den Unfallfahrzeugen kann nicht länger gefahren werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 12.000 Euro.