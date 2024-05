Rodersdorf - Ein Auto ist im Vogtlandkreis gegen einen Baum gekracht, der Fahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 72-Jährige war am Samstagnachmittag von Rodersdorf zur Staatsstraße 311 südlich des Orts unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Rodersdorfer Kreuz kam das Auto aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Rentner und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden.