In der Nacht kommt ein Wagen von der Straße ab. Die Insassen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Auto fährt gegen Baum - zwei Menschen in Lebensgefahr

Südbrookmerland - Ein Auto mit drei Insassen ist in Südbrookmerland im Landkreis Aurich gegen einen Baum geprallt. Der 32 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin seien dabei in der Nacht lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 47-jährige Mitfahrer wurde schwer verletzt. Weitere Details zu dem Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht nennen. Zeugen hatten laut Polizeiangaben am späten Abend einen lauten Knall auf der Straße gehört. Rund 70 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.