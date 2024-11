Oldenburg - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn sind vier Menschen in einem Auto verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Wagen an einer Kreuzung aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, das Auto sei mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sowie zwei seiner Mitfahrer seien am Mittwochabend leicht, ein weiterer Insasse lebensgefährlich verletzt worden.