Dommitzsch/Leipzig - Ein Auto ist bei Dommitzsch (Nordsachsen) in die Elbe gefahren. Polizeitaucher versuchten Wagen zu bergen, wie die Bereitschaftspolizei am Donnerstag mitteilte. Ob sich noch Menschen in dem Fahrzeug befinden, sei noch unklar, hieß es. Demnach soll der Wagen aus bisher nicht geklärter Ursache am Mittwochabend über einen Fähranleger in den Fluss gerast sein. Passanten hatten den Vorfall beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert.