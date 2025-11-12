Markneukirchen - Ein 87-Jähriger ist mit seinem Pkw zwischen Markneukirchen und Erlbach (Vogtlandkreis) auf eine Kutsche aufgefahren. Laut Polizei haben sich bei dem Unfall am Dienstagnachmittag um 14.20 Uhr sowohl der Kutscher als auch das Pferd leicht verletzt.

Nach dem Zusammenprall sei das Zugpferd der Kutsche durchgegangen und nach etwa 150 Metern gestürzt. Dabei sei die Deichsel gebrochen. Die Kutsche kam den Angaben zufolge von der Straße ab und landete im Graben. Der 65-jährige Kutscher versuchte sich mit einem Absprung in Sicherheit zu bringen und verletzte sich leicht, teilte die Polizei mit. An der Kutsche entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden beider Fahrzeuge wird von der Polizei insgesamt auf rund 8.000 Euro geschätzt.