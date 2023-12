Gotha - Ein zehn Jahre alter Fußgänger ist nach einem Unfall mit einem Auto verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Der Junge habe eine Straße überquert, obwohl die Fußgängerampel offenbar auf Rot stand, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 42-Jährige sei mit ihrem Auto am Donnerstagnachmittag mit dem Jungen zusammengestoßen.