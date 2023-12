Obersuhl - Ein Auto hat auf der A4 einen Mann auf dem Standstreifen erfasst, dessen Wagen dort vermutlich eine Panne hatte. Der Mann wurde bei dem Unfall hinter Obersuhl in der Gemeinde Wildeck im Osten Hessens schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Fahrtrichtung Thüringen voll gesperrt.