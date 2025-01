Im schwäbischen Nersingen kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und erfasst drei Menschen. Ein Rettungshubschrauber eilt an die Unfallstelle.

Schwerer Unfall in Schwaben

In Nersingen erfasst ein Auto drei Menschen. Ein Notarzt wird mit dem Hubschrauber zum Einsatzort gebracht.

Nersingen - In der Ortsmitte von Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) in Bayern hat ein Auto drei Menschen in der Nähe einer Bushaltestelle erfasst. Das Fahrzeug kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei von der Fahrbahn ab und geriet dann auf den Gehweg.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Zur Schwere der Verletzungen der Betroffenen lagen zunächst keine Informationen vor. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die genaue Unfallursache steht bisher nicht fest.