Greiz - Ein achtjähriges Kind ist in Greiz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurde am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Autofahrerin fuhr ohne sich um den Unfall zu kümmern davon, konnte später aber von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.