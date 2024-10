Freden - Ein angetrunkener 24 Jahre alter Autofahrer hat im Landkreis Hildesheim mit seinem Wagen die Mauer einer Scheune durchbrochen und einen Schaden von etwa 100.000 Euro angerichtet. Der junge Mann sei bei dem Unfall am Samstag in Freden schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab, rammte die Scheune und brach mit dem Wagen durch die Mauer. Der 24-Jährige kam mit multiplen, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Nach den bisherigen Ermittlungen war er betrunken. Weitere Verletzte gab es nicht.