Potsdam - Finanzministerin Katrin Lange (SPD) fährt das dem Verbrauch nach am wenigsten umweltfreundliche Dienstauto der Brandenburger Landesregierung. Der dieselgetriebene Audi A8 TDI schluckt laut Hersteller 7,5 Liter je 100 Kilometer, wie das Finanzministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Linke-Landtagsfraktion mitteilte. Das ist der höchste Verbrauch der 26 aufgeführten Fahrzeuge der märkischen Regierungsflotte.

In reinen Stromern dienstlich emissionsfrei unterwegs sind nach den Angaben von Ende Juni dieses Jahres nur Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), Verkehrsminister Guido Beermann (CDU), Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) und Umwelt-Staatssekretärin Anja Boudon. Beermann fährt in einem Mercedes EQE 350, Steinbach in einem Audi Q8 e-tron. Die beiden Politikerinnen nutzen ebenfalls jeweils einen Audi e-tron.

Mit 6,9 Litern Diesel je 100 Kilometer verbrauchen der Mercedes S von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der Audi A8 von Innenminister Michael Stübgen (CDU) nur etwas weniger Kraftstoff als Langes-Dienstwagen. Die Limousinen von Woidke und Stübgen sind allerdings mit einem besonderen Insassenschutz ausgestattet.

Mit einem Verbrauch von 6,8 Litern Diesel dicht dahinter folgt Innen-Staatssekretär Markus Grünwald, der sich in einer Audi A6 Limousine fahren lässt. Im Verbrauchsranking der Regierungsflotte folgt ihm Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) in einem BMW 730 Ld, der laut Hersteller 6,5 Liter Diesel schluckt.

Neun Regierungswagen haben einen Elektro-/Benzin-Hybridantrieb unter der Haube. Bis auf eine Ausnahme verbrauchen sie alle weniger als zwei Liter Kraftstoff je 100 Kilometer.