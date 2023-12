Halle - Ein Funkstreifenwagen der Bundespolizei hat in der Nacht auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof in Halle gebrannt. Das Auto stand komplett in Flammen, wie die Polizei Halle am Donnerstag mitteilte. Ein zweites Auto der Bundespolizei wurde demnach durch die Hitze des Feuers beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.