Auf der viel befahrenen A 24 bei Neuruppin hat ein Auto gebrannt. Das führt vorübergehend zu Einschränkungen im Verkehr.

Ein Auto ist auf der Autobahn 24 bei Neuruppin in Brand geraten (Symbolbild).

Neuruppin - Ein Kleinwagen ist auf der Autobahn 24 in der Nähe von Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) in Brand geraten. Das Fahrzeug habe aus bisher unbekannten Gründen auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Herzsprung gebrannt, das Feuer sei inzwischen gelöscht, teilte die Polizei mit.

Auf der Fahrbahn Richtung Hamburg wurde der Verkehr zwischenzeitlich behindert. Der Brand führte auch zu einer Ölspur auf dem Seitenstreifen. Mögliche Auswirkungen sollten ebenso geprüft werden wie etwaige Schäden der Fahrbahndecke.