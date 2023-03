Twist - Beim Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Hauptstraße im Landkreis Emsland sind drei Menschen verletzt worden. Ein 45-Jähriger übersah in Twist am Donnerstagabend beim Abbiegen eine 61-Jährige, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Durch den Aufprall wurde die 61-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Stromkasten geschleudert und eingeklemmt.

Die Frau wurde schwer verletzt. Der 45-Jährige und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war wegen der Unfallaufnahme für über eine Stunde gesperrt.