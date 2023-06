Auto bei Explosion in Burgstädt beschädigt

Burgstädt - Bei einer Explosion ist in Burgstädt nahe Chemnitz ein Auto beschädigt worden. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag „noch nicht näher bestimmbare Sprengmittel“ im Radkasten des Wagens explodieren lassen, wie die Polizei mitteilte. Ein Anwohner sei in der Nacht von dem Knall geweckt worden und habe die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion auf.