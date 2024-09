Demografie und Struktur ändern sich in Sachsen-Anhalt stark. Darüber, wie dem begegnet werden kann, denken viele Menschen nach. Das soll gewürdigt werden.

Auszeichnungen für Engagement in Zeiten des Wandels

In Sachsen-Anhalt muss einem Wandel von Demografie und Struktur begegnet werden. (Archivbild)

Freyburg/Magdeburg - In Zeiten des Wandels von Demografie und Struktur will das Land Sachsen-Anhalt das Engagement und die Ideen von Bürgerinnen und Bürgern wertschätzen. 144 Menschen wurden in Freyburg (Burgenlandkreis) für ihre Ideen zur Gestaltung des Strukturwandels im Mitteldeutschen Revier geehrt. Das teilte die Staatskanzlei mit.

Im November will das Digitalministerium den Demografiepreis verleihen. Dafür waren mehr als 170 Bewerbungen eingegangen, wie es nun hieß.

Die prämierten Ideen zum Thema Strukturwandel wurden im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Revierpionier“ eingereicht. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, gemeinnützige Institutionen sowie Schulen und Kitas in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz sowie im Saalekreis, dem Burgenlandkreis und der Stadt Halle waren dazu aufgefordert, sich zu beteiligen. Mit einem Preisgeld in Gesamthöhe von einer Million Euro sollen die Ideen jetzt auch umgesetzt werden.

Unterschiedliche Ideen geehrt

In einer Kategorie des Wettbewerbs konnten die Menschen in Sachsen-Anhalt per Online-Abstimmung darüber entscheiden, welche Projekte ausgezeichnet werden sollen. Unter den Gewinnerprojekten ist unter anderem eine Idee zur Erschaffung eines Begegnungsorts im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort soll die Verpflegung der Region mit regionalen und saisonalen Produkten im Vordergrund stehen.

Außerdem wurde ein Projekt ausgezeichnet, das Treffen zwischen arbeitssuchenden Migrantinnen und Migranten und lokalen Unternehmen im Burgenlandkreis organisiert. Im nächsten Jahr soll der Ideenwettbewerb wieder stattfinden, hieß es.

Jury wählt Gewinner von Digitalpreis aus

Für den diesjährigen Demografiepreis haben sich unterdessen 176 Vereine, Institutionen und Privatpersonen beworben, wie das Digitalministerium mitteilte. Unter den Einreichungen seien etwa eine Online-Plattform, die Dienstleistungen für Senioren anbietet, eine Berufsfindungsmesse für Jugendliche sowie eine Mehrgenerationen-Begegnungsstätte.

Es sind Preisgelder von insgesamt 9.500 Euro vorgesehen. Über die Gewinner soll nun eine Jury entscheiden. Projekte konnten bis zum 8. September eingereicht werden.

Durch sie soll der demografische Wandel in Sachsen-Anhalt aktiv mitgestaltet werden. Der Preis soll dieses Engagement würdigen. Er wird in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben.