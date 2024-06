In Flensburg sind die Mathe-Asse unter Deutschlands Schülern zusammengekommen, um sich zu messen. Gleich mehrere Preise gehen nach Sachsen-Anhalt.

Eine mathematische Berechnung steht mit Kreide geschrieben an einer Tafel.

Magdeburg/Flensburg - Das Sachsen-Anhalt-Team hat bei der Bundes-Mathematik-Olympiade drei zweite Preise und zwei Anerkennungspreise abgeräumt. Mit den zweiten Preisen seien der Achtklässler Mykhailo Lyader und der Zwölftklässler Florian Jäniche vom Georg-Cantor-Gymnasium Halle sowie Michael Wagner aus der Klassenstufe 9 des Magdeburger Werner-von-Siemens-Gymnasiums ausgezeichnet worden, teilte der Landesbeauftragte für die Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas, am Sonntag mit. Anerkennungspreise gingen an Alfred Sontag von der Landesschule Pforta und Alexandru Corduban vom Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg, sie gehen in die zehnte beziehungsweise elfte Klasse.

Insgesamt hatten sich 13 Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt für die Bundesrunde der diesjährigen Mathematik-Olympiade qualifiziert. Sie fand in Flensburg in Schleswig-Holstein statt.