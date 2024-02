Hannover - Der mit 15.000 Euro dotierte Preis der LiteraTour Nord 2024 geht an den Schriftsteller Deniz Utlu. Damit würdige die Jury den Autor für sein bisheriges Werk, vor allem für seinen Roman „Vaters Meer“, teilte das Literaturhaus Hannover am Dienstag mit. In der Begründung der Jury heißt es demnach, Utlu erfasse nicht nur die Grenzen der Kommunikation meisterhaft mit literarischen Mitteln, sondern auch die Unzuverlässigkeit von Erinnerungen. Der Roman frage mit einem „Höchstmaß an sprachlichem Einfühlungsvermögen“ nach der Wahrhaftigkeit der erzählten Erinnerung.

Utlu wird den Preis den Angaben zufolge am 11. April entgegennehmen - und aus einem selbst gewählten, eigenen Text lesen. Der 1983 in Hannover geborene Schriftsteller veröffentlichte 2014 seinen Debütroman „Die Ungehaltenen“, der 2015 für die Bühne adaptiert wurde. 2019 erschien sein zweiter Roman „Gegen Morgen“. Außerdem schrieb er Theaterstücke, Lyrik und Essays.

Den Preis, der zum 32. Mal vergeben wird, erhielten zuvor unter anderem Robert Gernhardt, Dirk von Petersdorff, Bodo Kirchhoff, Iris Wolff und Fatma Aydemir. Die Lesereise zu dem Preis führt den Angaben zufolge durch die Städte Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Hannover und Osnabrück.