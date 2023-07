Auszeichnung für Ehrenamtliche in der Kultur

Erfurt - Für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement in der Kultur sind acht Thüringerinnen und Thüringer ausgewählt worden. Sie sollen nach Entscheidung einer Jury die Kulturnadel des Freistaats und das damit verbundene Preisgeld von jeweils 750 Euro erhalten. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Ausgewählt wurden Frauen und Männer aus Arnstadt, Waltershausen (Landkreis Gotha), Gera, Weimar, Dingelstädt im Eichsfeld, aus Göllingen in der Gemeinde Kyffhäuserland, Breitungen (Schmalkalden-Meiningen) und Meiningen. Die Preisverleihung sei für den 4. September geplant.

Thüringen vergibt die mit einem stilisierten Lorbeerblatt versehene Nadel seit 2014 an Personen, die sich mit ehrenamtlichen Tätigkeiten besonders für die Thüringer Kultur einsetzen. Kulturelle Vereine, Verbände, Institutionen und Kommunen können Vorschläge unterbreiten, wer den Preis erhalten soll.