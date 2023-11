Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht in Hannover.

Hannover - Mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Samstag zehn Vereine und Gruppen ausgezeichnet. Prämiert wurden etwa der Zonta Club Leer-Ostfriesland, der sich seit zehn Jahren in einem Projekt gegen Altersarmut von Frauen engagiert. Außerdem wurden die Seemannsmission in Cuxhaven geehrt, die Seeleuten aus aller Welt ein Zuhause bietet, sowie der Besuchshundedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Hildesheim/Hameln Pyrmont. Die Ehrenamtlichen des ASB besuchen zusammen mit ihren ausgebildeten Hunden etwa Altenheime und Palliativstationen. Alle Preise sind jeweils mit 3000 Euro dotiert.

Mit dem Preis, der zusammen mit den niedersächsischen Sparkassen und den VGH Versicherungen vergeben wird, will die Landesregierung die Menschen für freiwilliges Engagement begeistern. Insgesamt engagieren sich laut Staatskanzlei mehr als drei Millionen Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen ehrenamtlich.

Regierungschef Weil lobte bei der Veranstaltung das Engagement der Bürger. „Dieser ehrenamtliche Einsatz unterstützt Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, er sorgt für Gemeinschaft und Zusammenhalt - das ist gerade in dieser herausfordernden Zeit ein unschätzbares Gut.“

Wie die Staatskanzlei mitteilte, stieß der Wettbewerb um den Preis, der in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen wurde, auf besonders große Resonanz: 500 Einzelpersonen, Gruppen und Vereine hatten sich beworben. Im vergangenen Jahr waren es etwa 300 gewesen.