Die AfD hat die Europawahl in Brandenburg gewonnen, auch bei den Kommunalwahlen in Kreisen und kreisfreien Städten liegt sie zunächst vorn. Wie geht es jetzt weiter?

Auszählung für Kommunalwahl in Brandenburg dauert an

Potsdam - Nach den Europawahlen in Brandenburg mit einem klaren Sieg für die AfD steht in den kommenden Tagen bei den Parteien im Land die Aufarbeitung der Ergebnisse an. Brandenburgs AfD-Chef René Springer sah seine Partei bereits am Sonntag auf Erfolgskurs. „Man wird sich ernsthaft und inhaltlich mit uns auseinandersetzen müssen.“

Der Politiker sieht damit auch Rückenwind für den Landtagswahlkampf im Herbst. Der AfD-Landesverband wird in Brandenburg als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

Die AfD fuhr damit in Brandenburg zum zweiten Mal nach 2019 bei der Europawahl den Sieg ein - und erzielte deutliche Zugewinne. Die Partei erreichte nach Auszählung aller Stimmbezirke 27,5 Prozent. Dahinter lagen nach Angaben der Landeswahlleitung die CDU, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und auf Platz vier die SPD.

Bei den Kommunalwahlen in Brandenburg stand die AfD am frühen Montagmorgen erstmals vor einem Sieg. Nach Auszählung von 4030 der 4050 Wahlbezirke lag die Partei gegen vier Uhr mit 25,9 Prozent vorn, gefolgt von CDU (19,3) und SPD (16,6 Prozent). Nach dem Kommunalwahlgesetz ist es anders als vor fünf Jahren inzwischen möglich, dass die Wahlvorstände die Wahl auf den nächsten Tag vertagen. So hatte etwa der Landkreis Havelland angekündigt, die Auszählung zu unterbrechen und am Montag fortzusetzen.

Vor fünf Jahren lag die CDU mit 18,3 Prozent landesweit vorn, gefolgt von der SPD mit 17,7 Prozent. Die AfD erreichte damals 15,9 Prozent und landete auf Platz drei. Die Linke kam 2019 auf 14,1 Prozent, die Grünen erreichten 11,1 Prozent.

Rund 2,1 Millionen Bürger waren in Brandenburg zu den Europa- und Kommunalwahlen aufgerufen. Es zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als 2019 ab, die damals in Brandenburg bei 59,5 Prozent lag.