Achim Strauß, Konzernsprecher der Deutschen Bahn, spricht am Morgen vor dem Berliner Hauptbahnhof zur Presse.

Hannover - Die genauen Auswirkungen des angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf den Bahnverkehr in Niedersachsen und Bremen lassen sich nach Bahn-Angaben nur schwer abschätzen. Die Deutsche Bahn hoffe, rund 20 Prozent des Fernverkehrs ab diesem Donnerstagabend aufrechterhalten zu können, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Im Regionalverkehr erwarte die Bahn große Unterschiede je nach Region.

Die Westfalenbahn, die unter anderem von Braunschweig über Hannover und Osnabrück nach Rheine in Nordrhein-Westfalen fährt, teilte am Donnerstag mit, dass unklar sei, welche Strecken befahren werden können. „Daher ist derzeit keine Prognose über mögliche Verbindungen auf der Schiene gegeben“, hieß es am Morgen auf der Unternehmensseite im Internet.

Die GDL hat ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22.00 Uhr, bis Freitagabend, 22.00 Uhr, müssen sich Fahrgäste wieder auf Tausende Zugausfälle im bundesweiten Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen.

Zugreisende in Niedersachsen und Bremen müssen sich nicht nur auf Ausfälle bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei Eisenbahnen des Transdev-Konzerns einstellen, zu dem etwa die Nordwestbahn und die Regio-S-Bahn in Hannover gehören. Neben den Tarifgesprächen bei der Bahn wertet die GDL auch die Verhandlungen mit Transdev als gescheitert.