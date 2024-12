Der 1. FC Magdeburg gewinnt in Düsseldorf, doch feiern will niemand. Mitten im Spiel kommt die Nachricht von einem Vorfall auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Auswärtssieg trotz Schock: Magdeburg siegt in Düsseldorf

Magdeburg siegte in Düsseldorf mit 5:2.

Düsseldorf - Auswärtsspiele bleiben die Domäne des 1. FC Magdeburg: In Düsseldorf holen die Elbestädter den siebten Auswärtserfolg der Saison, siegt bei der Fortuna mit 5:2 (1:2). Martijn Kaars (11./70.), Baris Atik (67.), Mohammed El Hankouri (87.) und Philipp Hercher (90.+4) trafen für Magdeburg, Isak Johannesson (15.) und Tim Rossmann (42.) für die Fortuna. Überschattet wurde die Partie von der Nachricht, dass in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt ein Auto in eine Menschenmenge gefahren war.

Magdeburgs Trainer Christian Titz brachte mit Connor Krempicki und Bryan Teixeira zwei Neue in der Startelf, schob zudem Mohammed El Hankouri auf die defensive Außenposition des verletzten Samuel Loric (Außenbandriss). Die Gastgeber liefen den FCM zunächst nicht sehr hoch an, was die Magdeburger zu Vorstößen über Flügel nutzten. Einen ersten Abschluss von Philipp Hercher ließ Florian Kastenmeier im Fortuna-Tor prallen, parierte jedoch den Nachschussversuch von Teixeira (8.).

Magdeburg startet stark, Düsseldorf kontert

Magdeburg setzte weiter offensive Akzente und belohnte sich schließlich: Nach einem Steckpass spielte Teixeira den Ball zu Kaars, der zur Führung traf (11.). Doch die Fortuna schlug früh zurück: Nach einer Flanke von rechts fehlte dem FCM die Zuordnung und Johannesson (15.) traf per Kopf. Der Magdeburger Angriffsschwung war verpufft, Düsseldorf nun dominanter und Dominik Reimann musste gegen Dawid Kownacki (20.) und Jamil Siebert (21.) retten. Danach verflachte die Partie, bis Düsseldorf die Magdeburger Abwehr viel zu einfach überspielte und Rossmann (42.) das Spiel drehte.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber ruhiger angehen, lauerten auf Konter, während der FCM versuchte, sein Offensivspiel wiederzufinden. Gegen die tiefstehenden Ketten der Gastgeber war das allerdings ein schwieriges Unterfangen, sodass Düsseldorf in dieser Phase gefährlicher war. Ein Schlenzer von Baris Atik weit neben das Tor nach einer Stunde war das Gefährlichste, was der FCM zustande brachte.

Magdeburg dreht das Spiel

Nachdem sich die Meldung von einem Vorfall auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt verbreitet hatte, stellten die Gästefans ihren Support ein. Der FCM belohnte sich allerdings für sein Anrennen, als Kaars per Kopf auf Atik verlängerte und der Kreativspieler ausglich. Kurz darauf traf Kaars selbst zur erneuten Führung. Im inzwischen sehr leisen Düsseldorfer Stadion - auch die Heimfans hatten den Support eingestellt - musste Düsseldorfs Torschütze Rossmann mit Gelb-Rot vom Platz. El Hankouri nutzte einen Konter zur Entscheidung, Philipp Hercher stellte dann den Endstand her.