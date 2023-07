Nordholz - Der erste von vier Tagen voller Rock-, Pop- und Hip-Hop-Konzerte auf dem Deichbrand Festival bei Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist angelaufen. Der Popmusiker Blinker eröffnete als erster Act am Donnerstagnachmittag die „New Port“-Bühne, auf der seit diesem Jahr wieder mehr Newcomer auftreten, wie der Veranstalter mitteilte.

Vor dem Beginn des Musikfestivals bildeten sich der Polizei zufolge lange Staus. In der Nacht zu Donnerstag hatte es auf der Autobahn 27 bei Bremerhaven einen Unfall eines Großraum- und Schwertransporters gegeben. Die Autobahn in Richtung Cuxhaven war deshalb voll gesperrt. Am Nachmittag entzerrte sich der Verkehr auf der Autobahn nach Angaben eines Sprechers allmählich, jedoch mussten die Anreisenden auch weiterhin mit Verzögerungen rechnen, vor allem im Bereich des Festivalgeländes.

Die mehrtägigen Festivaltickets sind vergriffen und nur noch Tagestickets verfügbar, wie die Veranstalter weiter mitteilten. Den Angaben zufolge erwarten sie 60.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag.

Bis Sonntag werden laut Veranstaltern 128 Acts die sechs Bühnen auf dem Festivalgelände am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz bespielen. Von Indie über elektronische Musik bis zu Rap ist im Programm für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Das Line-Up führen unter anderem Deichkind und Tokio Hotel an, die am Freitag auf dem Zeitplan stehen.