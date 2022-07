Ausstellungshäuser starten mit Führungen auf Ukrainisch

Hannover - In einem neuen Projekt bieten Museen und Kunstvereine in Hannover kostenlose Führungen in ukrainischer Sprache an. Den Auftakt macht an diesem Freitag (16.00 Uhr) ein Gang durch eine Gruppenausstellung zum Thema Zärtlichkeit in der Kestner Gesellschaft. Die Idee für das Projekt stammt von Zoya Zvynyatskivska. Die Kunstkritikerin, Modeanthropologin und unabhängige Kuratorin arbeitet unter anderem in Odessa. Sie nimmt derzeit an einem sechsmonatigen Residenzprogramm in der Kestner Gesellschaft teil.

Zum Abschluss ihres Aufenthalts in Hannover sei es ihr ein wichtiges Anliegen, auch in anderen Häusern Führungen in ukrainischer Sprache anzubieten, teilte die Kestner Gesellschaft mit. Am Sonntag (31. Juli, 12.00 Uhr) werde Zvynyatskivska Besucherinnen und Besucher durch die Sammlungspräsentation „Elementarteile“ im Sprengel Museum führen. Weitere Kooperationspartner seien das Historische Museum, das Museum August Kestner, das Landesmuseum, der Kunstverein Hannover sowie das Museum Wilhelm Busch.