Halle - Sachsen-Anhalt zeigt regelmäßig Kunst von Straftätern. Im Gefängnis „Roter Ochse“ in Halle hat Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Mittwoch eine Ausstellung eröffnet, die Ergebnisse eines Kunstwettbewerbs für Gefangene und Patienten der Maßregelvollzugseinrichtungen des Landes zeigt. Seit 25 Jahren ruft der Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung Sachsen-Anhalt e.V. zu dem Wettbewerb auf. Die Inhaftierten sollen ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringen, sich mit sich selbst und der Tat auseinandersetzen, hieß es. Vieles ist möglich: vom Bild über Nähwerk, vom Gedicht bis zur Tischlerkunst.

In diesem Jahr waren unter dem Titel „Blickwechsel - Meine Welt mit anderen Augen betrachten“ 69 Bilder und Kunstwerke von 37 inhaftierten Frauen und Männern eingereicht worden. Ab dem 18. September sind die Werke in der Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle zu sehen. Danach werden sie in verschiedenen Behörden, Institutionen und Vereinen im Land präsentiert.