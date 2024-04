Berlin - Bei Giacomo Puccini denken viele Menschen sofort an dessen Oper „Turandot“ mit der berühmten Arie „Nessun dorma“. Ein originaler Autograf von Puccini (1858-1924) aus diesem 1926 entstandenen letzten Werk ist Teil der Ausstellung „Opera meets New Media. Puccini, Ricordi und der Aufstieg der modernen Unterhaltungsindustrie“, die von Donnerstag an bis zum 16. Mai in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin zu sehen ist.

Die Ausstellung analysiert den Einfluss der modernen Unterhaltungsindustrie am Beispiel des Aufstiegs des zunächst wenig erfolgreichen Komponisten. Dabei konnte das Ausstellungsteam zurückgreifen auf Originaldokumente aus dem zu Bertelsmann gehörenden Archivio Storico Ricordi in Mailand, das unter anderem Originalhandschriften von 23 der 28 Verdi-Opern aufbewahrt. Die meisten Dokumente sind den Angaben zufolge erstmals in Deutschland zu sehen.