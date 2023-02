Ausstellung über den „Machtapparat Justiz“ in NS-Diktatur

Magdeburg - Welchen Anteil hatte der „Machapparat Justiz“ an der Festigung der Diktatur im Nationalsozialismus? Antworten auf diese und andere Fragen gibt die Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus: Über Verbrechen im Namen des Deutschen Volkes“ der Konrad-Adenauer-Stiftung in Magdeburg. Dabei geht es unter anderem um die Aufhebung des Rechtsschutzes des Individuums sowie den Ausschluss und die Diskriminierung ganzer Volksgruppen aus Gesellschaft und Rechtssystem, teilte die Stiftung mit. Zu sehen ist die Ausstellung in den Räumen des Politischen Bildungsforums Sachsen-Anhalt.

So hatte sich die nationalsozialistische Justiz gegen alle Menschen gewandt, die nicht ins Weltbild passten oder Widerstand gegen das Hitler-Regime leisteten. Brutale Strafen und Todesurteile waren an der Tagesordnung. Eine Aufarbeitung dieser Justizverbrechen fehle bis heute, hieß es. Die als Wanderausstellung konzipierte Schau leiste seit vielen Jahren einen Beitrag dazu. Sie setzt sich den Angaben zufolge mit der Justizgeschichte auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt auseinander, benennt Unrecht, gibt Opfern ein Gesicht und zeigt, wie einzelne Richter agierten.