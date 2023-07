Osterburg - Ostsee, Blumen, Heimatmotive: Das Kreismuseum Osterburg in der Altmark widmet dem künstlerischen Schaffen des Ehepaars Hannelore Stoll und Klaus-Joachim Kuhs eine Ausstellung. Nach der Vernissage am Sonntag ist die Schau „Magie der Farben - eine Retrospektive über das Leben mit Farben“ bis 27. August zu sehen. Im Mittelpunkt der Exposition stehen dem Museum zufolge die Ostsee, Blumenwelten, die Straße der Romanik sowie Bilder zu den Heimatgedichten Fritz Hagens und über das Leben Theodor Fontanes.

Kuhs sei gebürtiger Osterburger, hieß es. Seine Frau starb den Angaben zufolge im Jahr 2021. Mehr als ein Vierteljahrhundert hätten sie zusammen Aquarelle, Pastelle, Feder- und Kohlezeichnungen sowie Holzschnitte angefertigt.

Das Osterburger Kreismuseum befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Stendal. Es befindet sich in einem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1772 und zeigt neben Sonderschauen eine Ausstellung mit Themenkomplexen über die Gesellschaft der nordöstlichen Altmark bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts.