Im Landtag ist bis Monatsende eine Ausstellung zu Kriegsschäden in der Ukraine zu sehen.

Erfurt - Eine Ausstellung im Thüringer Landtag stellt die Zerstörung ukrainischer Kultur durch den russischen Angriffskrieg in den Fokus. Gezeigt werden Fotografien von Gebäuden oder Kulturdenkmälern vor und nach ihrer Zerstörung, wie der Landtag mitteilte. Die Ausstellung mit dem Titel „Postcards from Ukraine“ wird am Mittwoch eröffnet und soll bis zum Monatsende zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Seit Beginn des Krieges seien über 500 historische, architektonische und archäologische Stätten in dem Land zerstört worden, hieß es weiter. Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) sagte, der russische Angriffskrieg habe das Ziel, Geschichte rückgängig zu machen. „Von Anfang an ging es dabei neben einer Ausweitung des russischen Territoriums auf Kosten der Ukraine auch um die Zerstörung der ukrainischen Identität.“